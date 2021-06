"You Can Dance". Klaudia Antos została nową jurorką w TVP. Co o niej wiemy? (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu ogłoszono, że TVP postanowiło reaktywować emitowany przez laty u konkurencji talent show "You Can Dance". Telewizja publiczna zdecydowała się odkurzyć słynny format i wznowić jego emisję pod tytułem "You Can Dance. Nowa generacja". Niemal od początku było pewne, że jurorem odświeżonego programu będzie Agustin Egurrola, który niedawno ogłosił transfer do TVP.