Zaadoptuj koalę! Gwiazdy odpowiadają na pożary w Australii: Zawiałow, Korwin Piotrowska, Organek...

JUSTIN 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Modlę się za te wszystkie zwierzęta i rośliny które,zginęły w pożarze. Osobiście jest mi bardzo przykro i nie mogę się z tym pogodzić,że bezbronne ssaki,ptaki,gady,płazy w tak okrutny sposób skończyły swój żywot.Pytam się gdzie ta sprawiedliwość.Katastrofa klimatyczna na ogromną skalę.Trzeba pamiętać i nagłaśniać to co dzieje się w Brazylii tam też lasy płoną.Na naszych oczach rozgrywa się ten horror,to nieszczęście które nie powinno mieć racji bytu.Byc może jestem zbyt kruchy psychicznie,być może to wrażliwość,którą chowam żyjąc w betonowej dżungli,w której funkcjonuje danym schematem dnia >Praca >Dom i gowno z prawdziwego życia,lecz jak każdy człowiek dąże do tego miejsca gdzie wszystko to na pracuje będzie miało swoje odzwierciedlenie w postaci później mam nadzieję łatwiejszego cieszenia się daną chwilą.Panie Boże miej w opiece całą Australię.😢🇦🇺