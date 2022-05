"Zabawna" Paulina Nowicka zdradza, jak długo jeszcze wytrzyma z Jakubem Rzeźniczakiem

We will see what time will tell - odpisała Nowicka, co dosłownie można przetłumaczyć na "zobaczymy, co powie czas". Wyrażenie zostało użyte przez piłkarza Wojciecha Pawłowskiego, gdy udzielał wywiadu włoskiemu kanałowi Udinese Channel. Wtedy zamiast poprawnego zwrotu "we will see what the future brings", popełnił nieudolną kalkę z języka polskiego, a ta szybko stała się memem.