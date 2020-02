Zadowolona Anna Lewandowska zażywa słonecznych kąpieli na kolejnych wakacjach (FOTO)

Jaca 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ale lans... Już nie macie co publikować tylko pokazujecie pust..ów. Dla mnie to jest nie do pojęcia, że naukowiec wynajdujący lekarstwo dla setek tysięcy ludzi nie zarobi za nie nawet promila z tego co taki celebryta..