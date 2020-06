Zaintrygowana Maffashion chwali się kosmetykami DLA MAM: "Trzeba trochę zadbać o swoje CIELSKO" (FOTO)

Abcdefgh 44 min. temu zgłoś do moderacji 117 4 Odpowiedz

I to jest ich zdaniem „praca” - zareklamowanie pudła kremów kodem zniżkowym i zgarnięcie kilku tysięcy. I nie, nie uważam, że praca to tylko na kopalni i urabianie się po pachy. Ale to influencerstwo to jest jakiś dziwny twór naszych czasów, o żadnej wartości społecznej, wylęgarnia słupów do reklamowania każdego pasztetu czy kremu do odbytu.