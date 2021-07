Zaintrygowany David Beckham obserwuje zmagania Huberta Hurkacza w półfinale Wimbledonu (ZDJĘCIA)

Za sprawą imponujących umiejętności zaprezentowanych na korcie Hubert Hurkacz wyrasta właśnie na nowego bohatera narodowego. Nazwisko sportowca pojawiło się na afiszach po wygranej w środowym pojedynku, kiedy to 23-latek zdeklasował ośmiokrotnego mistrza Wimbledonu Rogera Federera , tym samym awansując do półfinału turnieju Wielkiego Szlema.

W piątek Huberta czekało kolejne starcie ze światowej sławy tenisistą - tym razem był to Matteo Berrettini. Co ciekawe, w przeszłości sportowcy zmierzyli się ze sobą dwukrotnie: 11 stycznia 2018 podczas kwalifikacji do głównego turnieju Australian Open wygrana należała do Włocha, ale do rewanżu doszło niemal rok później, w pierwszej rundzie turnieju w Miami. Wówczas lepszy okazał się wrocławianin.