Zakochana Ewel0na wtula się w nowego chłopaka podczas ustawki z paparazzi (ZDJĘCIA)

W ciągu 7 lat emisji Warsaw Shore w polskim show biznesie zaistniało wiele spragnionych sławy "osobistości", jak chociażby Trybson i Eliza, mała Ania czy Stifler. Suto zakrapianie imprezy do białego rana, przygodny seks oraz nieustanne awantury i bójki między uczestnikami wielokrotnie szokowały widzów show MTV. "Ekipie z Warszawy" zapewniły jednak medialne zainteresowanie, którym wielu jej członków cieszy się do dziś.

Do grona najpopularniejszych "wychowanek" Warsaw Shore bez wątpienia należy Ewelina Kubiak, szerzej znana jako Ewel0na. W ostatnich latach o celebrytce najgłośniej mówiło się w kontekście jej zamiłowania do medycyny estetycznej, dzięki któremu zmieniła się wręcz nie do poznania oraz niestrudzonej walce o wymarzoną sylwetkę. Nie jest tajemnicą, że Ewel0na aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się szczegółami swojego życia oraz spełnia jako internetowa influencerka ochoczo reklamując kolejne produkty.