Zakochani Jennifer Lopez i Ben Affleck przylecieli na Festiwal w Wenecji (ZDJĘCIA)

Pepe 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Ona zawsze świetnie wygląda. I już bez jaj, że obnoszą się ze swoim uczuciem. Przecież nie będą się kryć po katach, Zresztą na początku to ukrywali, to byli śledzeni na każdym kroku i miano do nich pretensje, że się ukrywają.