Zakochany Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o związku z KUZYNKĄ KASI: "Poznałem swoją gwiazdkę"

Ostatnia edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budziła ogromne emocje w dużej mierze za sprawą "związku" Kasi i Pawła . W dniu ślubu wydawało się, że eksperci dobrali ich idealnie, jednak z każdym kolejnym dniem małżonkowie coraz gorzej się dogadywali. Kasia była kapryśna i pozostawała obojętna na starania męża, przez co spadła na nią lawina krytyki.

Po zakończeniu show małżonkowie podjęli decyzję o rozwodzie. Wkrótce wyszło na jaw, że Paweł ma już nową partnerkę i w dodatku jest to... kuzynka jego żony.

(...) poznałem swoją gwiazdkę , która rozświetla moją codzienność. W końcu mam do kogo wracać po pracy oraz mam poczucie, że komuś na mnie zależy - mówi portalowi "Co za Tydzień", przyznając, że nie kojarzył kuzynki żony, mimo że była na ich weselu.

Dalej Olejnik opowiada, że po zakończeniu show próbował zbliżyć się do Kasi, ale ona powiedziała, że "to definitywnie koniec". Wówczas złożył pozew o rozwód i w samotności leczył rany. Wkrótce odezwała się do niego właśnie Klaudia i tak dobrze im się pisało, że postanowili się spotkać.