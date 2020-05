"Zamaseczkowana" Kasia Tusk w sukience za 400 ZŁOTYCH pozuje z córką i "starym koszem" na plaży (FOTO)

bbjbkb 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panie Grzegorzu, to wszystko niestety prawda. Ale jeżeli przyjmiemy, że rząd realizuje obce interesy, postępuje bezprawnie, niszczy gospodarkę, paraliżuje pracę Sejmu i dodatkowo wygenerował kryzys konstytucyjny, to należałoby konsekwentnie odmówić udziału we wszelkich procedurach (w tym wyborczych), które nadają temu bezprawiu znamiona legalności i pozory społecznej akceptacji. Już samo wprowadzenie rozporządzeń typowych dla stanu wyjątkowego wraz z rażącym ograniczeniem swobód obywatelskich czy działalności publicznej bez podstaw prawnych podważa wszelkie mechanizmy państwa demokratycznego. Pan tymczasem zniechęcając do społecznych wystąpień proponuje rozwiązanie z gatunku "wait and see", jakby ten skorumpowany system miał rozpaść się pod ciężarem własnej masy krytycznej. Kusząco brzmi teza jakoby rządzący zainspirowani z zewnątrz dążyli (świadomie lub nie) do wywołania buntu społecznego, który z kolei stworzy podstawy do obcej interwencji. Ale z tego co Pan mówi wynika, że ta interwencja ma właśnie miejsce i wcale nie musi odwoływać się do przemocy przy pasywnej postawie naszego narodu. Jak słusznie Pan zauważył, reguły "nowej normalności" zmierzają do trwałego odebrania obywatelom wolności, do kryzysu gospodarczego i do okaleczenia naszej zbiorowej świadomości. Ale właśnie bierność obywateli wydaje się tylko zachętą dla kagańcowych działań władzy, które za kilka miesięcy mogą okazać się już nieodwracalne. W moim przekonaniu właśnie teraz znajdujemy się w chwili właściwej dla zademonstrowania zbiorowej postawy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Można to robić drogą wnoszenia zbiorowych pozwów prawnych ze strony przedsiębiorców, drogą nieprzyjmowania mandatów, kierowania publicznych petycji, bojkotowania procedur wyborczych, organizowania marszów czy choćby masowego spacerowania bez maseczek. Należy dać władzy przynajmniej pretekst do wycofania się z tego obłędu i z działania na szkodę społeczeństwa albo zmusić tą władzę do ustąpienia. Ale dzisiaj choćby minimalna kontestacja wprowadzonego porządku budzi w ludziach paraliżujący lęk przed państwem i, co więcej - przed współobywatelami. Siedząc w domach i słuchając choćby najmądrzejszych wypowiedzi pozostajemy nadal poza polityką, jak publiczność na stadionie, sami odbieramy sobie prawo do partycypacji w życiu publicznym. A władza dąży właśnie do trwałego odizolowania społeczeństwa od udziału w przestrzeni publicznej. Ten rosnące mury należy zburzyć teraz, zerwać łańcuchy kołyszące się już u naszych nóg i zdjąć kagańce z twarzy.