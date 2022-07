Żaneta Stanisławska gra nogą w rozciętej sukni na imprezie w rezydencji ambasadora USA (FOTO)

Słowa Marcina Gortata odbiły się w mediach szerokim echem i, co naturalne, ściągnęły na byłego koszykarza słowa ostrej krytyki. Sportowiec mógł jednak liczyć na wsparcie żony Żanety Stanisławskiej, którą zresztą bardzo wychwalał podczas pamiętnego wywiadu. Co ciekawe, okazało się, iż pierwszą opinię o "miłości swojego życia" wydał na podstawie kontentu na jej Instagramie...

Mieliśmy okazję być gośćmi podczas święta 4th of July w rezydencji ambasadora USA, to bardzo mi bliska kultura amerykańska oraz okazja do ciekawych i inspirujących rozmów m.in z Johnem Kerry, Omeną Mensah oraz Rafałem Brzoską - pochwaliła się Żaneta.