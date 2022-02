Zaopatrzona w parasol Agnieszka Woźniak-Starak rozdaje autografy na ulicy (ZDJĘCIA)

Gość 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

A na h... komu jej autograf? Rozumiem, Robert De Niro, Al Pacino, Brad Pitt, Meryl Strep, ale jej? Gwiazda? To te celebryci to są gwiazdy?! Czego? Ci wcześniej wymienieni owszem, to są gwiazdy, ale ta kobieta? Pojęcie ,,gwiazda" zostało mocno nadpsute przez glupie media i dziś puszczasz publicznie bąka, lub jak ta pani wychodzisz za mąż za bogatego i wpływowego czlowieka i z tegoż to powodu nazywają cię ,,gwiazdą". Głupie media...