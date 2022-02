Zapalona narciarka Agnieszka Hyży pokazuje, jak KARMI PIERSIĄ NA STOKU (FOTO)

Didi 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Putin nie ma racji istnienia we współczesnym świecie. Zaczęło się kilka lat temu z Krymem. Dzisiaj nikt nie powinien mieć wątpliwości ani złudzeń, że Ukraina to tylko początek. Odpowiednie reakcje świata są kluczowe. Czas na dyplomatyczne rozwiązania się skończył. Potrzebny jest zmasowany militarny atak na Rosję z udzialem całego uzywilizowanego świata i jej unicestwienie a także usunięcie i osądzenie mordercy o chorych ambicjach. Nie czekajmy na dalsze kroki Putina, nie łudzmy się. Niech swiat go zaskoczy i pokaże siłę w imię solidarności i wolności dla wszystkich ludzi. Ukraina powinna dostać pomoc militarną , sankcje to za mało. Co jesli Rosja zdobędzie Ukrainę, kto na świecie będzie czuł się bezpiecznie patrząc na to jak chory psychicznie Putin rośnie w siłe i rozszerza wpływy. Kraj ktory podjął starania aby być w NATO powinien przez NATO być obroniony z pełną siłą.