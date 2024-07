Zbigniew Zamachowski we wzruszających słowach o śmierci Jerzego Stuhra: "Zawsze chciałem mieć BRATA". Wspomniał też o "Shreku"

W pamięci widzów, także tych młodszych, Jerzy Stuhr na zawsze pozostanie głosem Osła z bajki "Shrek" . Pierwsza część trafiła do kin w 2001 roku i z miejsca stała się hitem, podobnie jak kolejne. Plotki mówią, że w przyszłym roku zobaczymy piątą odsłonę animacji. Wszystko wskazuje na to, że już bez Stuhra . Choć przy dzisiejszej technologii nic nie jest pewne.

Zbigniew Zamachowski wspomina Jerzego Stuhra

Zawsze chciałem mieć brata. Los zesłał mi go za sprawą Krzysztofa Kieślowskiego. Na tym nie poprzestał - podarował mi cudownego, gadatliwego przyjaciela, z którym, jak sądzę, długo jeszcze będę przemierzał bajkowe światy, z kolejnymi pokoleniami małych i całkiem dorosłych dzieci. Ta smutna wiadomość, że nigdy już razem nie wybierzemy się do Zasiedmiogórogrodu, zastała mnie daleko od Polski. Bez względu na to łączę się w smutku z wszystkimi, którym Jerzy był bliski. Basiu, Marianno, Maćku, przytulam Was całym sercem - czytamy na profilu aktora na Facebooku.