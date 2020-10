Zdesperowana Sylwia Madeńska SAMOTNIE walczy o głosy widzów po rozstaniu z Mikołajem: "NIE PODDAM SIĘ"

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

Powierzono mi role tancerki-trenerki i nie zawiodę tych wszystkich, którzy dali mi szanse i we mnie uwierzyli. Wystąpić w TzG to ogromne wyróżnienie i możliwość rozwoju oraz niesamowita przygoda. Mimo wielu usilnych prób nikt mi nie odbierze marzeń i radości z tańca. Jutro wychodząc na parkiet - zatańczę dla Was, bo to dzięki Waszym głosom nadal jestem w tym programie i chcę w nim pozostać. Oczywiście jestem przygotowana i liczę się z tym, że może to być ostatni taniec. Wszystko w Waszych rękach i to od Was zależy czy nadal chcecie oglądać na parkiecie parę nr 2 - pisze singielka,

"przy okazji" zachęcając do głosowania i znów odnosi się do trudnej życiowej sytuacji spowodowanej rozstaniem: