Zdrady, bajkowy ślub i dziecko, a w końcu ROZSTANIE - oto skomplikowana historia miłości Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy (ZDJĘCIA)

Z mężem czy bez, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Macierzyństwo to wspaniałe doświadczenie nawet jeśli musimy wychowywać nasze dziecko bez partnera. Najważniejsze to skupić się na byciu mama, unikać mediów i cieszyć się każdym dniem z dzieckiem bo rosną tak szybko. Niejedno „udane” małżeństwo to koszmarne doświadczenie dla dzieci, moi rodzice są ciagle małżeństwem a wolałabym żeby się rozstali. Żałosne jak ludzie lubią oceniać związki innych, zwłaszcza w momencie kiedy bardziej przydałoby się innych wspierać. Mam sporo znajomych i jedynie kilka osób w szczęśliwych związkach. Reszta to pozory. Nie znam recepty na szczęśliwy związek, jak się komuś związek rozpada to współczuje a nie oceniam, jak sie rodzi dziecko nieważne czy w maleństwie czy poza, czy w udanym związku czy nie zawsze gratuluje i życzę powodzenia, bo to wspaniałe doświadczenie ślą matki, może być czasem ciężko ale kobiety są na tyle silne ze same tez sobie poradzą. Najważniejsze to skupienie się na sobie i dziecku.