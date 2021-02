Zenon Martyniuk zachwala życie u boku Danki i zapewnia o swojej wierności: "Nawet NIE DOSTRZEGAM TANCEREK NA SCENIE"

Rodziną Martyniuków w ostatnim czasie media interesowały się głównie za sprawą głośnego rozwodu syna "króla disco polo". Mimo że Daniel Martyniuk od dawna jest dorosły to, co robi, nie jest obojętne jego rodzicom, Danucie i Zenonowi, którzy przeżywają to, co dzieje się w życiu jedynaka.