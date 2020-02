"Zielona" Kendall Jenner imprezuje z "żółtym" Harrym Stylesem na after party po Brit Awards. Stara miłość nie rdzewieje? (ZDJĘCIA)

Choć miłość Kardashianki i członka bijącego niegdyś rekordy popularności zespołu One Direction nie przetrwała próby czasu, z biegiem lat okazało się, że byli kochankowie dużo lepiej funkcjonują jako kumple.

Od tamtej pory Amerykanka i Brytyjczyk byli razem wielokrotnie widywani zarówno na wielkich, hollywoodzkich imprezach, jak i wspólnych lanczach czy egzotycznych wakacjach na jachcie. Mimo powracających co jakiś czas niczym bumerang plotek, jakoby relacja ex-partnerów wykraczała poza sferę przyjaźni , Kendall i Harry nigdy nie potwierdzili krążących pogłosek, dalej świetnie bawiąc się w swoim towarzystwie.

We wtorek 26-latek i jego o 2 lata młodsza przyjaciółka mieli okazję bawić się na wspólnym after party po rozdaniu nagród Brit Awards, które odbyło się w jednym z modnych londyńskich klubów. Co ciekawe, siostra Kim specjalnie przyszła na imprezę z Bellą Hadid, aby spotkać się z grupą bliskich znajomych (w tym z Harrym), mimo że nie była obecna na wielkiej gali. Uwagę zwracały również ich stroje - Kenny postawiła na zielony, świecący zestaw marki Saks Potts, podczas gdy Harry miał na sobie żółty garnitur Marca Jacobsa.