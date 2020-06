Zirytowana Glorianka odpowiada na zaproszenia na "melanż". "Nie spożywam alkoholu DO KOŃCA ŻYCIA!"

Nie radziłam sobie sama ze sobą i uważam, że była to najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek w życiu podjęłam . Przyjeżdżając tutaj ponad 8 miesięcy temu, nie potrafiłam się wysłowić. Jedyne co mówiłam, to ku*wa. Było ze mną tragicznie - twierdziła.

Słuchajcie, dostaję masę tych odpowiedzi na pytanie, co można robić w Krakowie i "kocyk piwko must have" , "drineczek, Cubano, mojito", "szampanik"... Nie wiem, czy słuchacie, co ja mówię. Nie spożywam alkoholu do końca życia! Nie proponujcie mi tego. Albo "wpadaj do mnie na melanż", a wcześniej miałam wiadomości "gratuluję terapii"... Mega! - złościła się Glorianka.