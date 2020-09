Zjawiskowa Salma Hayek dumnie pręży biust w kostiumie z lycry: "Zgadnijcie, kto kończy 54 LATA" (FOTO)

mirunio 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Byłaś ikoną i dalej nią jesteś ale lico nie jest takie jak kiedy byłaś nią --trzeba się z tym pogodzić jeżeli nie to nie nadążysz z czasem -tabletki to czas ale nie wielki --pózniej to już czas który ma przyjść --ale jak to będziesz pier---dolić to i nie myśleć o tym to baw się ile wlezie i pij ile wlezie bo picie to życie