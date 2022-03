Złakniona słońca Marcelina Zawadzka eksponuje biust na balkonie (FOTO)

Normalgirl 2 godz. temu zgłoś do moderacji 117 34 Odpowiedz

Kiedyś czytałam wyznanie kosmetyczki która w Warszawie obsługuje takie influnudziary. Wypowiedziała się, że potrafią stroić się do zdjęcia ale to wszystko wygląda tylko na instagramie dobrze. Brud pod paznokciami, niewyczyszczone uszy, niedomyty make up o depilacji bikini nie będę pisać bo jest pora obiadowa 😄