Zmęczona Agnieszka Hyży prezentuje ciążowy brzuch i narzeka na BRAK SPOKOJU: "O ten niestety trudno" (FOTO)

Ja też jestem w ciąży, mój mąż jest z Ukrainy. Jeszcze przed ciążą ustaliliśmy, że jak będzie dziewczynka, to ochrzcimy w kościele katolickim, a jak chłopczyk, to w prawosławnym. Ja już wiem, że to będzie synek, i nie wiem co teraz zrobić, bo jednak chciałabym go ochrzcić w kościele katolickim, to dla mnie bardzo ważne. Ksiądz mi powiedział, że taki chrzest będzie ważny w kościele katolickim, i że synek będzie mógł przystąpić do komuni, ale i tak chciałabym chrzest w kościele katolickim... nie wiem jak przekonać męża do zmiany planów.