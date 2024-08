Znany aktor odpowiedział o zakulisowym spotkaniu z królową Camillą. Monarchini zaskoczyła go swoją postawą

Aktor poznał królową Camillę za kulisami

Przez wiele lat nienajlepszą sławą cieszyła się królowa Camilla , a to dlatego, że była kochanką Karola, kiedy ten był jeszcze w związku małżeńskim z uwielbianą przez Brytyjczyków Dianą. Ostatecznie Camilla została żoną księcia, a z czasem królową. Obecnie to ona jest na świeczniku przy okazji różnych uroczystości i ceremonii.

Królowa Camilla prywatnie

Co ciekawe, to Camilla pierwsza wyraziła chęć poznania aktora. Gdy tylko zakulisowa pogłoska dotarła do Winklera, przygotował się na spotkanie z królową. Ta zaskoczyła go swoją postawą i zachowaniem.