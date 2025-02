Żona Hugh Jackmana twierdzi, że związek aktora z Sutton Foster jest "wynikiem kryzysu średniego". Co na to zakochani?

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness przez 27 lat uchodzili za jeden z najbardziej zgranych duetów w Hollywood. Poznali się w 1995 r. na planie australijskiego serialu "Correlli", a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Wspólnie adoptowali dwoje dzieci, Oscara i Avę. We wrześniu 2023 roku ogłosili decyzję o separacji, wywołując tym samym spore poruszenie. Wkrótce pojawiły się spekulacje dotyczące romansu Jackmana z Sutton Foster, z którą współpracował na Broadwayu przy musicalu The Music Man. Co interesujące, w październiku 2024 roku 49-letnia aktorka złożyła pozew o rozwód.