Żona Jakuba Tolaka też wylądowała w szpitalu. Oceniła jedzenie w placówce: "Kolacja o 16.30. Dziwią mnie te czasówki"

Jakub Tolak dopiero co wyszedł ze szpitala, gdzie przeszedł poważną operację serca. Teraz w tej samej placówce wylądowała jego żona. Influencerka podzieliła się z internautami swoimi wrażeniami, co do tamtejszego jedzenia, któremu jej mąż nie szczędził krytyki. "Dla mnie jest ok" - stwierdziła.