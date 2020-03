Zrelaksowana Robin Wright spędza aktywne popołudnie z 18 lat młodszym mężem-menedżerem (ZDJĘCIA)

Edi 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Tu nie ma zasady. Ludzie dożywający przykładowo 110 lat zawsze będą biologicznie rozwijać się dłużej i wolniej a co zatem mogą, wręcz powinni sięgać po osoby zbliżone do siebie biologicznie bo to jest zgodne z naturą, nawet jeśli różnica wynosiłaby w tym przypadku 15 lat. Podobnie jak u zwierząt, nie ma jednego podgatunku ludzkiego, w rzeczywistości jest więcej i nie da się rozwoju ludzkiego równać jedną miarą bo jeden będzie młody do 35 a inny do 50 lat.