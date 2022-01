Zusje otwiera się na temat uzależnienia: "Mama powiedziała, że UMRZE, bo tego NIE WYTRZYMA"

Sarcastic 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Szkoda ludzi. Promocja papierosów (najwyżej potem przejdę na epapieruchy, szkoda że nie ma informacji, że to syf chemiczny), Maryśki (oj to nie uzależnia przecież, od czasu do czasu sobie pociągnę), alkohol (już z domu, bo rodzice wychowani w pijanych latach 80-90tych też piją i to jest ok, bo pozwala się wyluzować), lubię szybką jazdę i po nocach jeżdżę na driftach, a czasem depnę mocniej na drodze, bo ludzie jeżdżą jak ciotki. Masakra, co się dzieje z ludźmi. Mam wrażenie, że większa część ludzi jest zaburzona, ale cóż sporo osób jest po prostu DDA albo DDD i to się potem ciągnie, a uciekają w to co łatwo dostępne.