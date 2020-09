Życzliwa fanka dopytuje Małgorzaty Rozenek: "Która mama karmiąca piersią jest w stanie ZOSTAWIĆ DZIECKO na cały dzień zabiegów i sesji?"

ooo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ale te niektóre baby są nienormalne, skoro dziecku się krzywda nie dzieje to nikomu nic do tego czy go przytula rano czy wieczorem i karmi sama, tata, babcia czy opiekunka. Ma już starsze dzieci. Widać że się o nie troszczy ale wam żal d... ściska że was nie stać na nianię albo wolicie zgrywać męczennice i dojne kr..y. Dzieci na mleku modyfikowanym też się mają świetnie.