Zygmunt Chajzer ma dwie dorosłe córki. Jak wyglądają i czym się zajmują? (ZDJĘCIA)

Zygmunt Chajzer może pochwalić się niezwykle imponującym jak na dzisiejsze standardy stażem małżeńskim. Na początku lata wspólnie z żoną Dorotą będzie świętować rubinowe gody. W obchodach 40. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z pewnością będą im towarzyszyć najbliżsi, na czele z synem Filipem i córką Weroniką.

Popularny prezenter ma również dziecko z poprzedniego związku. Karolina wiele lat temu wyprowadziła się do Szwecji, jednak wciąż utrzymuje stały kontakt z ojcem. Mężczyzna, co jakiś czas przylatuje do swoich bliskich w odwiedziny, gdzie poza dorosłą pociechą czeka też na niego wnuczka Ewa Matylda.

Młodsza córka Zygmunta Chajzera podziela jego sportowe zainteresowania

Prowadzący liczne programy rozrywkowe i teleturnieje najczęściej widywany jest u boku syna Filipa, z którym wystąpił w 3. edycji hitowego "Azja Express", poprowadził kilka audycji radiowych oraz wydał książkę zawierającą mnóstwo anegdot z ich życia rodzinnego. Z kolei urodzona 6 lat później Weronika Chajzer żyje w cieniu ojca i starszego brata, lecz sądząc po słowach telewizyjnego gwiazdora, jest to jej w pełni świadoma decyzja.

Weronika w ogóle nie ma pomysłów dotyczących kariery medialnej. Jest cicha, skromna, małomówna, w przeciwieństwie do mnie i Filipa. Ma charakter mamy, tzn. trzyma się od mediów z daleka, jak musi coś zrobić i pokazać się, to w towarzystwie taty czy brata. Jest wysoka, wyższa ode mnie dobre 2-3 cm, szczupła, piękna. Gdyby chciała być prezenterką, to dlaczego nie. Ale na razie nie chce - opowiadał przed laty dziennikarz w rozmowie z Newseria Lifestyle.

Wspomniany atut wzrostu niewątpliwie przydał się Weronice podczas wielu aktywności sportowych podejmowanych w wieku dziecięcym. W przeszłości trenowała m.in. pływanie, jazdę figurową oraz siatkówkę, która jest jej wspólnym mianownikiem z tatą. Zygmunt Chajzer w przeszłości bowiem również chętnie udzielał się na boisku. Ponadto może pochwalić się uzyskanymi uprawnieniami trenera siatkówki. Kilkukrotnie występował z córką podczas różnych turniejów. Chętnie też wymieniają się spostrzeżeniami i profesjonalnymi uwagami na temat poczynań naszej reprezentacji.

Weronika Chajzer obrała własną drogę zawodową

Pomimo znakomitych predyspozycji 34-latka nie poświęciła się profesjonalnej karierze sportowej. W odróżnieniu od Filipa nie miała też zakusów na występowanie przed kamerami. Postawiła na praktyczny kierunek studiów. Ukończone zarządzanie i kilka lat doświadczenia zawodowego zaprocentowały w zdobyciu stabilnego zatrudnienia w agencji zajmującej się projektowaniem i tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne.

Kiedy Twoja siostra zostaje "Senior Media&Digital Manager", a Ty dalej nie wiesz, co to znaczy, dopytuję więc - mówi, że mogę zamówić u niej kampanie Digital, SMS, MMS targetowane, a także może mi zrobić aplikację mobilną i stronę www. To ja już szukam pomysłu na tę apkę - napisał w jednym z postów na Instagramie jej dumny brat.

Weronika Chajzer publicznie udostępnia swój profil społecznościowy wszystkim zainteresowanym jej barwnym życiem. Kobieta chwali się sukcesami na szczeblu zawodowym, częstymi spotkaniami z bliskimi oraz licznymi podróżami, które są jej życiową pasją. Na obserwowanym przez prawie 15 tysięcy osób koncie możemy zobaczyć jej fotorelacje z m.in. Malty, Czarnogóry i Portugalii.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.