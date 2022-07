Zygmunt Chajzer zabawia wnuczka i Małgorzatę Walczak na rodzinnych wakacjach! Filip nie był zaproszony... (FOTO)

Już od dobrych paru miesięcy życie prywatne Filipa Chajzera znajduje się na celowniku kolorowej prasy. Pudelek jako pierwszy upublicznił zdjęcia prezentera TVN na romantycznym wypadzie z "koleżanką", którą okazała się była żona projektanta garniturów - młodziutka Anna M. Jędrzejuk . W tym samym czasie, w którym doszło do schadzki, Chajzer dalej promował się w mediach na przykładnego tatę i klasycznego "family mana".

W wyniku zaistniałej sytuacji nie ma co się dziwić, że Małgorzata Walczak - wieloletnia partnerka Chajzera oraz matka jego syna Aleksandra , planowała opuścić budowany wspólnie z byłym partnerem dom w Konstancinie. Ostatecznie jednak tak się nie stało.

Gosia to kobieta honorowa i od razu chciała stamtąd uciekać, ale kiedy na spokojnie wszystko przeanalizowała, uznała, że na razie musi zostać, bo Aleks ma blisko przedszkole, przyjaciół, ulubiony plac zabaw, ma pokoik, zabawki i to wszystko daje mu poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo potrzebuje. Wystarczy mu taka zmiana, że tata nie przytula go przed snem - podało za swoim informatorem "Na Żywo".