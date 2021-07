15. URODZINY PUDELKA. Tym żył show biznes w 2018 roku: ślub Harry'ego i Meghan Markle, Rozenek vs. Rusin, debiut Justyny Żyły... (ZDJĘCIA)

Ewelina Lisow... 52 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Czemu nikt nie napisze o karierze muzycznej Eweliny Lisowskiej i jej odejściu z Universal Music Polska i jej nowych kanałach na YouTube gdzie blokują zasięgi, bo nie chcą połączyć jej kanału na którym miała by 200 tysięcy subskrybcji (a ma 5 tysięcy subskrybcji na nowym)? 200 tysięcy subskrybcji należy do Eweliny a nie żeby kanał stal pusty a Ewelina straciła kontakt z odbiorcami którymi budowała na YouTube od 2012. HQT Music Group i Universal Music Polska przekażcie kanały Eweliny Lisowskiej, które do niej należą żeby połączyła z którym ma obecnie (5 tysięcy subskrybcji) tak jak ma każdy artysta, czy odeszła z wytworni czy nie ma prawo do swojego kanału!!!