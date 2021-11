55-letnia Halle Berry zachwyca MŁODZIEŃCZĄ aparycją w trzech stylizacjach, promując film w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Kariera Halle Berry w Hollywood rozpoczęła się ponad trzy dekady temu i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie gwiazda zamierzała zwolnić tempo. Laureatka Oscara za rolę w filmie "Czekając na wyrok" co roku poszerza swoje emploi o kolejne kreacje aktorskie, po cichu licząc zapewne na następne prestiżowe nagrody. O Amerykance pisze się też sporo w kontekście jej aparycji - gwiazda wygląda bowiem znacznie młodziej, niż wskazuje na to jej metryka.