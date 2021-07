63-letnia Sharon Stone spotyka się z 25-letnim raperem?!

Sharon Stone od jakiegoś czasu najczęściej pojawia się w mediach w kontekście pełnej osobistych wyznań autobiografii "The Beauty of Living Twice". Ostatnio tabloidy zainteresowały się jednak życiem uczuciowym 63-letniej aktorki. Okazuje się bowiem, że gwiazda znów jest zakochana. Według doniesień Page Six Stone spotyka się z 25-letnim raperem o pseudonimie RMR.