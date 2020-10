70-letni David Foster i 36-letnia Katharine McPhee SPODZIEWAJĄ SIĘ DZIECKA!

dagmara 34 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Dobrze się trzyma, a jak był sprawny seksualnie bez przerwy to uwierzcie mi, że nie ma problemów z erekcją... Ja mam 25 lat starszego męża i co rano ma wzwód jak się budzi. Nigdy nie było problemu więc niektórzy z Was niech sobie darują, że ktoś inny zrobił to dziecko.