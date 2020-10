Adwokaci Cezarego Kucharskiego ujawniają kulisy jego zatrzymania: "Policjanci zabrali dzieciom KOMPUTERY do nauki online"

Dzieci 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 7 Odpowiedz

Przypomnijcie sobie czym był dla Was osobisty komputer kiedy byliście nastolatkami. Bo dla mnie był święty. Byłam dumna, szczęśliwa i bardzo o Niego dbałam. To była moja wolność, autonomia, radość, mój świat. I wyobraźcie sobie że banda kolesi robi wjazd do domu, o 6 rano! Zabierają Tatę w kajdankach, grzebią w moich rzeczach i zabierają mi MOJĄ rzecz którą kocham. Nic nie rozumiem, jestem przecież tylko Dzieckiem. Boję się tak bardzo. Jutro wszyscy moi koledzy dowiedzą się co wydarzyło się w moim domu. Będą płakać razem ze mną czy może będą się śmiać i wytykać palcami do końca szkoły? Mamo, zabierz mnie do kogoś kto wytłumaczy mi, że to nie moja wina i powie mi coś, co sprawi że przestanę się bać. Pani Anno, Panie Robercie - to bardzo okrutne co zrobiliście tym Dzieciom i Ich Rodzinie. Wystarczyło stosować się do litery prawa, nie byłoby podstaw do tego obrzydliwego szantażu.