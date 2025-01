Aggie skarży się, że złodziej ukradł spod jej domu w LA zakupy za 250 dolarów: "To straszne, co stało się z tym miastem"

Mieszkam na zachodzie w Europie. Kiedyś pisaliśmy w zamówieniu, żeby dostawca zostawił przy wejściu. Teraz się nie zgadzają, co najwyżej może odebrać sąsiad i podpisać się. Wiele rodzin ma tu domu, działki i stare drzewa. Latem mają nadmiar owoców. Dziesiątki lat wystawiali koszyczki, żeby sąsiedzi się częstowali. I była niepisana zasada, że bierzesz jabłka, czereśnie czy kwiaty, zostawiasz symbolicznie pieniążek w słoiku na nawóz do roślin dla gospodarza. Od kilku lat znikają nie tylko owoce, ale też skrzynki i słoiki. Zaczeliśmy wrzucać pieniążek do skrzynek na listy, zaczeli demolować skryznki na listy. 15 lat temu latem stawialiśmy rowery pod płotem i uchylone okna w samochodach, żeby nie było gorąco. Nikt nie zamykał furtek ani drzwi wejściowych do kamienic. Teraz są bramy, płoty i kamery i nie zawsze wystarczy. To jest polityka welcome. Brak słów do czego doprowadzono. Dlatego ludzie chcą Trumpa i afd.