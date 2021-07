Agnieszka Dygant debiutuje w NOWEJ FRYZURZE podczas urodzin Juraty (ZDJĘCIA)

Najwyraźniej pobyt nad morzem przypadł do gustu Agnieszce Dygant , bo po Sopocie przyszedł czas na Juratę. Tam aktorka wypoczywa z innymi sławami, takimi jak Cezary Pazura czy Beata Ścibakówna , z którą kilka dni temu pochwaliła się wspólnym treningiem na plaży. W hotelu, w którym przebywają, ceny zaczynają się od kilkuset złotych za noc.

Na bankiecie Dygant zaprezentowała się w prostej niebieskiej sukience z bufami, do której dobrała buty - kowbojki. Mocno spięte z tyłu włosy podkreśliły rysy twarzy. To pierwszy raz, gdy Dygant zaprezentowała się w takiej fryzurze - do tej pory celebrytka preferowała stylizacje z grzywką.