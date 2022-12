Agnieszka Kaczorowska wyciera nos rękawem w drodze do jubilera na Mokotowskiej (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach Agnieszka Kaczorowska ponownie zdołała rozpalić do czerwoności polski internet. Tym razem użytkownicy sieci próbowali wmówić jej, że nie ma prawa obchodzić świąt Bożego Narodzenia, skoro nie czuje się związana z Kościołem, a jej dzieci nie są ochrzczone. Celebrytka nie posłuchała się instagramowych krzykaczy i dalej pełną parą szykuje się do wyglądania pierwszej gwiazdki na niebie. Wygląda jednak na to, że nie do końca udało jej się spiąć jeszcze listę wszystkich prezentów i dlatego też paparazzi mieli okazję przyłapać ją ostatnio na Mokotowskiej w Warszawie.