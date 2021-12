Agnieszka Woźniak-Starak UDERZA W MYŚLIWYCH po zastrzeleniu psa Konkola: "Musisz być okrutnym człowiekiem". Interweniował wydawca...

gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wiem, naprawdę nie wiem jak można strzelać do zwierząt. Zaraz ktoś mi tu pewnie wyskoczy z tekstem że przecież ludzie noszą skórzane buty/torebki albo jedzą mięsko, jednak uważam że to trochę inny "kaliber" bo w takim przypadku dostajesz gotowy produkt a tutaj bierzesz broń do ręki, celujesz i widzisz śmierć tego zwierzęcia, krew... I to nie dlatego że jesteś głodny i musisz polować, bo po to mamy sklepy by z nich korzystać, ale ci ludzie robią to dla przyjemności, zabawy- i to jest najgorsze.