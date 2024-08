Aleksandra Grysz z "Pytania na Śniadanie" urodziła! Partner prezenterki pochwalił się na wizji. "Nasz cud" (FOTO)

Aleksandra Grysz urodziła

31 lipca o 22:12 na świat przyszedł nasz cud, nasz najukochańszy syn Tymuś. [...] Dziękujemy też każdemu z Was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas - czytamy we wpisie.