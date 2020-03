Ambitna Meghan Markle planuje napisać kolejną książkę kucharską i stworzyć WŁASNĄ LINIĘ SPRZĘTU KUCHENNEGO!

Galrand 17 min. temu zgłoś do moderacji 20 6 Odpowiedz

No to teraz już jej nic nie wolno robić, bo to dzięki Harremu stała się znana? Eugenia zaraz po studiach dostała wysokie stanowisko w galerii sztuki, a nawet się tam nie pojawia za często tyle, że daje nazwisko, a sama co osiągnęła? A Beatrycze? Tyle, że sie urodziły wysoko w systemie kastowym. Przygłupami były i przepychali je z klasy do klasy. Tak jak wszystkie dzieci i wnuki Elżbiety poza Anną i jej dziećmi ale tylko z Meghan macie problem. Ma możliwości to korzysta - wielka mi zbrodnia!