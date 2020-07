Andrzej Duda zaskakuje wyznaniem: "Nie jestem zwolennikiem SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH"

Druga tura wyborów prezydenckich coraz bliżej. Minione dni kampanii to więc dla każdego z kandydatów nie tylko zacięta walka o głosy wyborców, lecz również okazja do zdyskredytowania przeciwnika w oczach potencjalnego elektoratu.

W tej kampanii wyborczej nie tylko lekceważone jest bezpieczeństwo epidemiczne, ale naruszony został filar zdrowia publicznego - szczepienia ochronne. Czy nadchodzący sezon grypowo-covidowy to dobry moment na podważanie szczepień, w tym przeciw grypie? To groźne dla zdrowia! - alarmował immunolog dr Paweł Grzesiowski.

Stop manipulacji. Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa - tłumaczył na Twitterze.