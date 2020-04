Anja Rubik odpowiada Kai Godek na nurtujące ją pytanie: "Jestem ZANIEPOKOJONĄ OBYWATELKĄ"

Bibi 18 min. temu zgłoś do moderacji 22 4 Odpowiedz

Pani Aniu! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jest Pani cudowną młoda kobietą. Mnie to prawo już nie dotknie ale zniszczy życie mojej adoptowanej córki, pracownic, studentek. Robię wszystko co mogę rozsyłam petycje. Mam do tego moralne prawo bo nie doświadczyłam biologicznego macierzyństwa tylko to w sercu. To nie ludzie tworzą sytuacje tylko sytuacje tworzą ludzi. Wiem że Pani walka jest słuszna. A Pani Godek? No cóż.... bez komentarza tylko wielki smutek. A może Pani Godek założy fundacje i będzie sama wraz z poplecznikami darmowo bez dotacji 24 godziny na dobę wychowywać pozostawione dzieci i płacić za psychiatrów dla kobiet które sobie nie poradziły z traumą. Nikt nie ma prawa decydować za innych. Nikt!!!!! Najedzony głodnego nie zrozumie. To jakiś fanatyzm. A co będzie jak jakiś obywatel z PiS zgłosi projekt, ze nie wolno mieć takich poglądów jak Pani Godek? To co? Pani Aniu niech Pani robi swoje pomogę jak potrafię. Nie jest Pani sama. Jest nas tak duuuuuużo, że powinni nas się zaczàć obawiać!!!