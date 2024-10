Anna Czartoryska nagrała rolkę o "5 minutach dla siebie". W komentarzach oburzenie: "Do PRACY może kiedyś". ODPOWIEDZIAŁA

Jest to powód dla którego nie wrócę do Polski. Mam dość uzerania się z krety*** którym wydaje się, że zapierdo*** w domu z 3 dzieci to relaks. A tak w ogóle to co im do tego, niech się sobą lepiej zajmą i swoim potomstwem, bo przy tych 8 etatach na kopalni, przy spawaniu, budowlance jako lekarz na etacie itp ich dzieciaki są zupełnie porzucone. Wstyd, że praca ważniejsza od wychowywania i spędzania czasu z dzieckiem.