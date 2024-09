Anna Czartoryska szczerze o kryzysie małżeńskim: "Nie należy za wszelką cenę być razem"

Anna Czartoryska niechętnie pozwala mediom zaglądać do prywatnego życia. Aktorka wielokrotnie rezygnowała z intratnych propozycji, kierując się przede wszystkim dobrem najbliższych i chęcią poświęcenia im jak największej ilości czasu. Jako odpowiedzialna mama czworga dzieci pragnie osobiście uczestniczyć we wszystkich etapach ich rozwoju i dorastania.

Anna Czartoryska wspomina trudne chwile z mężem

Gdy rodzi się dziecko, życie wywraca się do góry nogami. Mamy dla siebie mniej czasu, pojawia się stres, jesteśmy niewyspani. To nie jest łatwy moment dla związku i myślę, że wiele par przeżywa wtedy kryzys. Czytałam gdzieś, że kiedyś rzeczy się naprawiało, dzisiaj, jak się zepsują, wyrzuca się i kupuje nowe. Jako młoda dziewczyna często stawiałam relacje na ostrzu noża, dziś wiem, że to nie jest dobra droga - opowiedziała.

Taki chwilowy kryzys może być szansą na to, by pogłębić związek, zbliżyć się do siebie, odkryć się na nowo i lepiej się zrozumieć. Pokonując go, stajemy się silniejsi i mocniejsi. Dowiadujemy się, jakie są nasze słabe punkty i nad czym warto pracować. Nie mówię, że należy za wszelką cenę być razem, ale warto dać sobie szansę - podzieliła się swoją receptą na udany związek.