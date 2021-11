Anna Dereszowska o śmierci ciężarnej kobiety: "NIEWYOBRAŻALNE. Czy naprawdę chodziło o to, żebyśmy się BAŁY?"

Kaja 34 min. temu zgłoś do moderacji 56 3 Odpowiedz

Śmierć tej kobiety mną wstrząsnęła. Sama byłam dwa razy na patologii ciąży i pamiętam ten strach o życie dziecka i swoje. Po przedwczesnym porodzie córki niewiele brakowało, żebym odeszła z tego świata. Obawiam się jednego - że śmierć tej kobiety nic nie zmieni i zobojętnienia społeczeństwa, że będą kolejne przypadki śmierci kobiet i że przejdziemy nad tym do porządku dziennego. To co się dzieje na granicy również przeraża - umierają tam ludzie a my nic nie robimy - jesteśmy biernym społeczeństwem bez empatii.