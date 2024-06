Anna Dereszowska pokazała 16-letnią córkę. Zrobiły sobie TATUAŻE! (FOTO)

MatkaNatura 3 godz. temu zgłoś do moderacji 139 55 Odpowiedz

Bez obrazy, ale czy Lena to na pewno Lena? Czy nie dziwi was fakt,ze najwiecej nieidentyfikujacych sie z wlasna plcia mlodych ludzi, jest najwiecej wsrod... celebrytow! Z czego to wynika!? Robione byly po marysce, po dragach, po pijaku, a moze po jakiejs terapi medycznej, leki brane podczas ciázy, po terapii hormonalnej, po antykoncepcji?? Ja zwyczajnie z czystej ciekawosci pytam bo mnie bardzo ten watek intryguje. Czy ktos bada to zjawisko i co jest jego przyczyna? Przeciez jakas przyczyna musi byc!