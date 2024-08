Anna Lewandowska w zielonej bieliźnie eksponuje wyrzeźbione ciało, wyginając się przy umywalce (FOTO)

To, że Anna Lewandowska może pochwalić smukłą, wysportowaną sylwetką, wiedzą chyba wszyscy. Trenerka chętnie chwali się efektami diet i treningów w social mediach. W pewnym sensie jej ciało jest w końcu reklamą oferowanych przez nią usług. Niebawem fani mogą spodziewać się nowych zdjęć swojej idolki.

Anna Lewandowska pozuje w zielonkawej bieliźnie

Wygląda na to, że sesja, jaką zapowiada wspomniana fotka, została wykonana w plenerowej łazience. Tak przynajmniej wygląda sceneria. Autorem zdjęcia jest Miron Chomacki, polski artysta dzielący życie między Warszawę i Nowy Jork.

Przeglądając profil Chomackiego nietrudno nie zauważyć, że specjalizuje się on w fotografowaniu kobiet pozujących nago lub półnago. Jest mało prawdopodobne, aby Ania zdecydowała się odsłonić aż tak dużo ciała przed obiektywem, ale wiele wskazuje na to, że jej najnowsza sesja może różnić się od zdjęć do jakich przyzwyczaiła obserwatorów.