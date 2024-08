Anna Lewandowska zaprasza na wspólny "Healthy Day". W planie m.in. speech motywacyjny i nauka bachaty. Tyle trzeba zapłacić

Anna Lewandowska zaprasza na "Healthy Day". Cena zaskakuje

Pod koniec września we Wrocławiu odbędzie się "Healthy Day z Anną Lewandowską" , na który już można nabyć wejściówki. Dzień potencjalnych chętnych z "Lewą" obejmie m.in. speech motywacyjny, lekcje zumby oraz bachaty, no i oczywiście trening z nią i resztą teamu. Zwieńczeniem będą z kolei wspólne zdjęcia. Oficjalny start przewidziano na godzinę 13 i całość potrwa 5 godzin.

Wielu zadaje sobie pewnie pytanie: a ile to kosztuje? Cóż, jeśli Ania już Was przekonała i pospieszycie się z zakupem, to możecie się jeszcze załapać na tańsze pakiety. Standardowy to 269 złotych, z kolei premium kosztuje sto złotych więcej, oczywiście w obu przypadkach dochodzi do tego jeszcze opłata systemowa. Później będzie to odpowiednio 299 i 399 złotych.