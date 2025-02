Anna Wendzikowska nie wstydziła się scen w negliżu. O wychowaniu mówi: "Jestem z niereligijnego domu. U mnie chodziło się nago"

Dla Anny Wendzikowskiej świat szeroko pojętych mediów zdecydowanie nie jest obcy. Dziennikarka i kolejna po Kindze Rusin słynna polska globtroterka przez lata była związana ze stacją TVN, skąd odeszła po 15 latach pracy w niekoniecznie przyjemnych okolicznościach. Oprócz tego próbowała sił w aktorstwie, co wielu wspomina do dziś.

Anna Wendzikowska o wychowaniu. "Chodziło się nago"

Teraz Wendzikowska była gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, gdzie podzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa. Przez prowadzących została zapytana m.in. o rolę w filmie "Show", gdzie, jak stwierdził Wojewódzki, "mocno wyeksponowano jej nagość".

Jak wezmę niektóre sceny z filmu "Show", to mam takie wrażenie, że kierunek myślenia reżysera Ślesickiego był taki: "Mamy ją, jest młoda, atrakcyjna, to ją rozbierzmy bez specjalnego umocowania tej nagości w fabule" - mówił. Stoisz goła na planie, pod prysznicem, nie boli cię to jako młodą wrażliwą inteligentną osobę?

W odpowiedzi Ania stwierdziła, że nagość nie jest dla niej tematem tabu i wynika to z tego, jak została wychowana. Potem miała być wręcz zaskoczona, że reszta społeczeństwa ma do tej kwestii zupełnie inne podejście.

Jestem z domu laickiego, niereligijnego. U mnie w domu chodziło się nago, więc dla mnie nagość jest czymś tak naturalnym - wspominała. Wręcz rozmawiałam o tym z rodzicami, czy to jest dziwne, czy okej. Dopiero potem się okazało, w jakim ja kraju żyję i byłam bardzo tym zaskoczona. Nikt się przed nikim nie chował.

Wendzikowska podkreśliła, że to, co zastajemy w domu, staje się dla nas standardem. Dopiero później zrozumiała, że nie wszyscy żyją w taki sposób. Wojewódzki podsumował, że Wendzikowska dorastała w "hippisowskim domu", na co ta przytaknęła.

Jak pewnie się domyślasz, to co zastajemy w domu, jest dla nas absolutnym standardem i dopiero jak wychodzimy na świat, to się okazuje, że nie wszyscy tak żyją - podsumowała.